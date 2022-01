Deze Twentenaren schaatsten de Elfstedentocht in 1997: ‘Zo gauw je tien seconden stil stond begon je te trillen’

Gestolen iPads terug bij het MST, maar een welgemeend dankjewel voor Ralph uit Almelo zit er niet in

ENSCHEDE - Ralph Schoenmaker wilde het jaar 2021 positief afsluiten. De Almeloër kocht in juni dit jaar vier IPads op Marktplaats, maar later bleek dat ze toebehoorden aan het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede. Die had de tablets nooit gemist, maar in de afgelopen maanden ondernam MST ook geen actie om de iPads terug te krijgen. Daar zorgde Schoenmaker nu voor.

30 december