Deze Twentenaren zijn volledig gestopt met alcohol drinken: ‘Ik eet zelfs geen rumboon’

Jasper Dijkers (27) uit Wierden is een van de Twentenaren die gestopt is met alcohol drinken. Hij was er helemaal klaar mee en is van de ene op de andere dag gestopt. Zijn laatste drankje is nu bijna drie jaar geleden. „Ik liep al langer met het idee rond om te stoppen, maar ik was bang voor de reacties van mijn omgeving. Er was gelukkig onwijs veel begrip en ze vonden het een dapper en verstandig besluit.”