Deze Twentse boeren gingen niet naar het protest in Stroe: 'Er moeten juist méér boeren komen’

Man met vele talenten Darius Dhlomo (1931-2015) is het gezicht van GelijkSpel: voor altijd die charmeur en die activist met die bulderende lach

Bij zijn komst naar Twente in 1958 was hij den zwatn, nu is Darius Dhlomo (1931-2015) hét gezicht van GelijkSpel, het sociaal-culturele project in Almelo dat in 2023 de grande finale beleeft met een theaterspektakel rond de oud-voetballer van Heracles. De basis is een boek over een man met vele talenten die in Enschede zijn thuis vond. „Darius was vrolijk en verbeten tegelijk.”

16 juni