Deze volleybaltrainsters staan komend seizoen aan het roer van een mannenteam in Enschede

Nieuw dagbeste­dings­cen­trum Bouwhuis, maar niet alle cliënten kunnen er terecht

1 oktober ENSCHEDE - Er is 5 miljoen euro geïnvesteerd in het nieuwe dagbestedingscentrum op ’t Bouwhuis, maar nu de bouw is afgerond, kan niet iedereen er gebruik van maken. Oorzaak: door coronabesmettingen zitten groepen van de Twentse Zorgcentra in quarantaine.