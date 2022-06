Dichter Rodaan al Galidi geschokt door incident in trein: ‘Iemand opsluiten op de wc, dat doe je niet’

Maandagmorgen, ruim twaalf uur later, is zijn verontwaardiging nog altijd groot. „Iemand opsluiten in een wc, dat doe je niet in een beschaafd land. Die man was alleen maar angstig. Hij verzette zich niet. Vooral zijn angst raakte mij diep. Een wc is een wc, en geen politiecel. Ik kan nog steeds niet geloven dat zulke dingen in dit land gebeuren.”