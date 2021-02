Dick Advocaat lacht om vroeg vuurwerk FC Twente-fans: ‘Mooi toch!’

Coronacri­sis zorgt ook in Enschede voor groei bijstand en werkloos­heid, maar minder dan landelijk

17 februari ENSCHEDE - De coronacrisis zorgt ook in Enschede voor zwaar weer als het gaat om de toename van de werkloosheid en het aantal inwoners dat in de bijstand zit. In al die malaise is er wel een schaars lichtpuntje: de cijfers van de stad zijn zijn beter - of minder slecht - dan het landelijk gemiddelde.