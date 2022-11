Dieseltekort? Onder Enschede ligt een voorraadje van 250 miljoen liter

Eigenlijk is dat tekort aan diesel geen dreiging, maar nu al realiteit. Dat merken alle dieselrijders wanneer ze bij de pomp afrekenen. Vandaar dat Nederland in april al 1,6 miljoen vaten diesel uit haar strategische voorraad haalde, ‘om het economisch vertrouwen in de oliemarkt te herstellen’, zo valt te lezen op de website van Cova.

Cova staat voor Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten. Het is de organisatie die in 2015 twee uitgeproduceerde zoutcavernes van Nobian onder het Enschedese industrieterrein Marssteden vulde met diesel. Dat leidde destijds overigens tot veel gefronste wenkbrauwen, want een jaar eerder was net over de grens in Duitsland 200.000 liter olie weggelekt uit zo’n opslag.