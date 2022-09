Dinkellander heeft meeste gft-afval in Twente, Almeloër aan kop bij huisvuil

Volgens het CBS produceerde een inwoner van Dinkelland vorig jaar gemiddeld 205,3 kilo groente-, fruit- tuinafval (gft-afval). Daarmee is Dinkelland koploper in de regio. Alleen inwoners van Oost Gelre komen met gemiddeld 202,4 kilo gft-afval nog in de buurt van Dinkelland. Alle andere gemeenten blijven ruim onder de grens van 200 kilo gft-afval per inwoner. Almelo duikt met 97,7 kilo per inwoners zelfs onder de grens van 100 kilo.

Maar waar Almelo qua gft-afval helemaal onderaan het lijstje bungelt, gaat de stad qua huishoudelijk restafval fier aan kop. Gemiddeld genomen werd in 2021 ruim 210 kilo restafval per inwoner geproduceerd. Daarmee scoort Almelo fors hoger dan alle andere gemeenten in Twente en Oost-Achterhoek. Haaksbergen is met 181,8 kilo per inwoner nummer twee op deze lijst.

Volgens het CBS produceren inwoners op het platteland over het algemeen meer afval dan mensen in de steden. Daarbij gaat het vooral om gft-afval en grof tuinafval. In steden wordt daarentegen meer huishoudelijk restafval opgehaald.

Bekijk in onderstaande kaart hoe het in jouw gemeente zit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.