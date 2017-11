Directeur GGD Twente in de bres voor lager btw op groente en fruit

Aanmelden De Twentsche Courant Tubantia en omroep 1Twente houden open huis

6:00 ENSCHEDE - De Twentsche Courant Tubantia is verhuisd en houdt binnenkort open huis. Samen met de omroep 1Twente is de krant sinds kort gevestigd in het Balengebouw. Dit monumentale pand uit de textielhistorie in de Enschedese wijk Roombeek kunt u zaterdag 25 november van 10.00 uur tot 15.00 uur bezoeken en bekijken.