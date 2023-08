Dit goed verstopte jaren 50-pareltje in Enschede legt voortaan de rode loper uit voor publiek

Uit het vuistje Sorali­cious in Enschede: hotspot voor bubble tea én Aziatische snacks

Soralicious in Enschede bestaat nog niet lang, maar is nu al een hotspot voor iedereen die gek is op Aziatische snacks als de Sando Torikatsu of bubble tea. Vooral jongeren weten de plek te vinden. Niet zo gek, want de zaak heeft 20.000 volgers op TikTok.