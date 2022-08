Dit is waarom voor ecoloog Mark elke druppel water telt in landgoed Groot Brunink in Enschede

Potentiële miljoenen­strop: krijgen Enschedese studenten nu ook energietoe­slag?

ENSCHEDE - Er is maar één studentenstad in Twente en dat is Enschede. Met 10.000 studenten in de stad kan het alsnog moeten uitkeren van 800 euro energietoeslag een enorme kostenpost worden. Onder meer D66 wil weten hoe het zit.

11 augustus