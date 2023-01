Dit kruispunt bij De Klomp is al heel lang een en al bedrijvigheid

En zie de verlichting: hetzelfde systeem van over de straat gespannen elektriciteitsdraden. Alleen de lampen zijn anders, passend bij de smaak des tijds.

Rond het kruispunt vind je tegenwoordig fastfoodketen KFC, parfumerie Douglas, schoenenzaak Van Haren en modewinkel Van Uffelen. In de Langestraat zie je een glimp van Bakker Bart, de Game Shop, een bus van Post.NL. En een medewerker van Thuisbezorgd, herkenbaar aan de bedrijfsuitrusting in dezelfde feloranje kleur als het logo van Van Haren.

Eyecatcher

Van wanneer de oude foto precies dateert is onbekend. Het moet na 1932 zijn geweest. Toen werd in Enschede het eerste filiaal in Twente van de Hema geopend. En dat staat prominent links op de foto, volgens het uithangbord had het een lunchroom op de eerste etage. Het bekende hoekpand verdween in 2015 van de plek waar het warenhuis 83 jaar had gestaan. Wat ervoor in de plaats kwam, is een eyecatcher van jewelste, met veel glas en gele gevelplaten voorzien van gaten.

Het staat ook vast dat de oude foto van na 1933 is. In dat jaar was de bouw van het stadhuis klaar en de toren is op beide foto’s te zien.

De historische foto was oorspronkelijk zwart-wit en is later deels ingekleurd. Het is wat klungelig gebeurd: het halve kruispunt staat in een paarse, onnatuurlijke gloed.

Zat het toenmalige hotel café De Kalanderij in hetzelfde pand als Van Uffelen nu? Het horeca-etablissement is verdwenen, maar wellicht herinneren de namen Kalanderstraat en winkelcentrum De Klanderij er nog altijd aan.

De Klomp en de Langestraat.

Dit stukje centrum heette toen nog Gronausestraat.