Dit voormalige zomerhuisje is de laatste grote kans op een perceel in de exclusieve parkwijk van Enschede

100 jaar Willem Brakman: avond en heruitgave van roman ‘Leesclubje’ van overleden Twentse schrijver

BOEKELO - Op 13 juni zou schrijver Willem Brakman (1922 - 2008) 100 jaar zijn geworden. Dit wordt gevierd met een heruitgave van zijn roman Leesclubje en een avond in Spui25 in Amsterdam. Kenners en liefhebbers gaan daar op 13 juni met elkaar in gesprek over leven en werk van de schrijver die lang in Enschede en daarna in Boekelo heeft gewoond.

11:44