Dit zijn de geslaagden in Twente en de Achterhoek!

Stoommachi­ne van Stork in Canon van Nederland

ENSCHEDE - De Agneta, een stoommachine van Stork, is als sleutelstuk opgenomen in de Canon van Nederland. De machine die te zien is in de Museumfabriek in Hengelo staat symbool voor hoe de wereld verandert tijdens de Industriële Revolutie van de negentiende eeuw.

