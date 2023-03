Dit zijn de verkiezingsuitslagen in Twente en de Achterhoek: hoe zit het in jouw gemeente?

Cijfers per gemeenteDe BoerBurgerBeweging is de grote winnaar van de verkiezingen. Volgens de exitpoll in Overijssel komt de partij de Provinciale Staten binnen met 17 zetels. CDA en Forum voor Democratie moeten juist een enorme veer laten. Maar hoe is er in jouw gemeente gestemd? Dat kan je checken in onderstaand kaartje. Het kaartje wordt continu bijgewerkt met de laatste uitslagen.