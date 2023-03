Dode ontdekt na brand in seniorencomplex in Enschede

De officiële oorzaak van de brand is nog niet bekend. Aanwezigen in de recreatiezaal van het seniorencomplex zeggen dat de slecht ter been zijnde bewoner in slaap is gevallen terwijl hij een sigaret aan het roken was en dat daardoor beddengoed of meubilair brand heeft gevat. Hij zou zijn gestikt in de rook die de brand veroorzaakte.