Dode vrouw uit Glanerbrug niet door misdrijf om het leven gekomen

Donderdagmiddag 26 mei werd de buurt ineens opgeschikt door meerdere politiewagens. Twee vrienden van de vrouw stonden tevergeefs voor haar deur. Nadat ze ook haar telefoon niet opnam, sloegen de mannen alarm. Er moest iets mis zijn. „Ineens stond het hier blauw van de politie”, vertelde een buurtbewoner . „Al snel hoorden we dat ze dood in haar woning lag. Verder liet de politie niets los.”

‘Zwarte Lola’

De vrouw is geen onbekende voor de bewoners van de Glanerbrugse Veenpluisstraat. In de buurt staat zij bekend als ‘Zwarte Lola’ en ‘de zigeuner’. Haar bijnaam had ze te danken aan haar zwarte haar en haar gebruinde huid. Een van de buurtbewoners zegt dat de vrouw thuis werkte als prostituee. In de buurt deden geruchten de ronde dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen, dat is nu ontkracht door het politieonderzoek.