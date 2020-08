Dolblije Larry ten Voorde na winst op Silverstone: ‘Hier werken we allemaal zo keihard voor’

„Ik doe nu voor het derde jaar mee aan de Porsche Supercup, waarbij dit jaar wel heel speciaal is”, reageerde een dolblije Larry ten Voorde (23) zondagmiddag vanuit Engeland. „Ik maak onderdeel uit van een geheel Nederlands team (GP Elite, red.). Het mooie is dat ik in 2014 al betrokken was bij dit team, maar toen nog echt op de achtergrond. Ik waste auto’s, ging met de koffie rond, deed alles wat me maar gevraagd werd in de hoop ooit zelf te mogen racen. Dat is gelukt. En dan nu, zes jaar later, als eerste eindigen… Geweldig.”