Door wrede marteling in Enschede krijgt verslaafde Jonathan (41) toch gedwongen tbs

De 41-jarige Jonathan K. zat bij elkaar opgeteld bijna 13 jaar in de gevangenis, maar bleef in de fout gaan. Met de wrede marteling van een medeverslaafde in Enschede was voor de rechtbank een grens bereikt. De rechters in Almelo oordeelden dat alleen tbs met dwangverpleging de maatschappij tegen hem kan beschermen.

De geboren Hengeloër heeft een strafblad van 24 pagina’s waarop veroordelingen staan voor meerdere diefstallen, geweldszaken, drugsbezit en een verkrachting. In eerdere strafzaken weigerde de man om mee te werken met psychologische onderzoeken. Zo ontliep hij steeds de noodzakelijke behandeling. Deskundigen hadden al langere tijd het vermoeden dat de man lijdt aan meerdere persoonlijkheidsstoornissen en een gebrekkig geweten.

Vastgebonden met elektriciteitsdraad

Voor de rechtbank in Almelo was de grens bereikt. De rechters veroordeelden K. tot tbs met dwangverpleging voor de gijzeling en marteling van een man in een Enschedese flat. In de nacht van 27 op 28 augustus 2022 bond K. het slachtoffer met elektriciteitsdraad vast aan zijn armen, benen en nek. Hierdoor verstikte de man zichzelf als hij met zijn benen bewoog. Daarnaast kreeg hij een prop in zijn mond en werd geslagen met een baco en gesneden met een mes.

Tijdens de zitting ontkende K., volgens hem werd hij juist aangevallen. De aangifte tegen hem was een ‘act’, het zou het slachtoffer te doen zijn om de schadevergoeding. Volgens zijn advocaat was tbs nu juridisch onmogelijk, daarvoor was aanvullend advies nodig. De officier van justitie zag daar geen heil in. K. wilde ook nu niet meewerken met onderzoeken en de wachtlijsten zijn erg lang.

Behandeling noodzakelijk

De rechters volgden de eis van de officier van justitie om aan K. tbs met dwangverpleging op te leggen. Zonder advies van deskundigen stelden de rechters vast dat lijdt aan een stoornis. Zij spreken daarnaast van een ‘zeer zorgelijke en langdurige criminele carrière in ernstige delicten’. Het ‘bizarre en wrede gedrag’ in deze strafzaak benadrukte dat een verplichte behandeling noodzakelijk is, zo blijkt uit de uitspraak.