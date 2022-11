Doorstart luchthaven? Zelfs Jordi, 10 jaar lang fervent voorvechter, gelooft er niet meer in: ‘Wordt nooit wat’

Glanerbrug­gers kunnen voorlopig nog niet zwemmen: extern bureau onderzoekt mogelijkhe­den voor heropening De Brug

GLANERBRUG - Een extern bureau gaat onderzoek doen naar het heropenen van zwembad De Brug. Dat onderzoek moet in april klaar zijn. „We moeten in Glanerbrug alles op alles zetten, zodat we eind 2023, begin 2024 weer kunnen zwemmen in De Brug”, zegt dorpsraadvoorzitter Bert Siemeling.

10 november