‘Douvikas 90+4’ op Twente-shirt Robin, Jesper en Wout na late goal spits: ‘Douvikas heeft de foto ook gezien’

Terug naar woensdagavond. FC Twente heeft met 3-0 gewonnen van FC Groningen. De ploeg heeft gedaan wat het moest doen, maar ziet ook dat AZ nog aan de leiding gaat bij FC Utrecht. En dat betekent dat Europees voetbal nog geen ‘zekerheidje’ is. Maar dan is daar de Griek Anastasios Douvikas. Hij schiet de 2-2 binnen in de 94ste minuut. Gejuich in de Grolsch Veste, want FC Twente gaat door die goal van Douvikas Europa in.