Drama voor Solar Team Twente in Australië: einde wedstrijd na crash

videoEen dramatische ontknoping voor Solar Team Twente in Australië. Het studententeam leek eindelijk op weg naar de winst in de Bridgestone World Solar Challenge, maar een crash maakte een einde aan de wedstrijd.

Kort na de start van de vierde vierde racedag werd de Twentse zonnewagen Red E van de weg geblazen door een stevige windhoos. De auto raakte daarbij dusdanig beschadigd dat doorrijden onmogelijk werd. De coureur bleef ongedeerd.

Twente was op dat moment koploper in de race die het o zo graag een keer wilde winnen. Al twintig jaar proberen slimme studententeams uit Twente de snelste zonnewagen ter wereld te bouwen. Nog nooit won een ploeg van de UT die race. Daar leek dit jaar verandering in te komen, nadat Solar Team Twente vanaf de eerste racedag direct de leiding greep. Maar op 865 kilometer van de finish (race is in totaal 3.000 kilometer) ging het mis.

Verrast

Volledig scherm De auto raakte dusdanig beschadigd dat doorrijden onmogelijk werd © Jérôme Wassenaar

Na twintig minuten rijden werd coureur Evert van der Hoek verrast door een harde zijwind die de auto de weg af blies. De coureur kreeg de auto niet terug op de weg en gleed een kleine helling af. Hierbij spinde de RED E en belandde de Twentse zonnewagen ondersteboven in het rode zand.

Het abrupte einde van de race is een flinke klap voor Solar Team Twente. Annelies Dekker, teammanager: “Gelukkig is Evert veilig en ongedeerd uit de auto gekomen. Dit is op dit moment het allerbelangrijkste voor het team. We zijn ontzettend geschrokken maar heel blij dat we hier nog met z’n allen veilig staan.”