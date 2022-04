Drie jaar cel dreigt voor nachtelijke schietpartij aan Symfoniestraat in Glanerbrug

Nieuwe wending in moordzaak Daan Mellée: derde verdachte aangehou­den

HENGELO/ENSCHEDE - De politie heeft donderdagochtend een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op Daan Mellée (26). Het gaat om Bart de J., een 31-jarige Hengeloër die al eerder aangehouden is en nog altijd verdachte was in de zaak.

14 april