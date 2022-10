Drie maanden cel voor man die midden in de nacht de Enschedese binnenstad op stelten zette

nieuwsupdate Kijk uit met oude kacheltjes, pas op met Chinese app Likee en vergeet niet je receptio­nis­te netjes te ontslaan: de week van de waarschu­win­gen

ENSCHEDE - Gas is duur, maar een petroleumkacheltje van de rommelmarkt is gevaarlijk, zegt de brandweer. En de app Likee is ook gevaarlijk, voor je kinderen, zegt de politie. Een nieuwe receptioniste ontslaan is óók gevaarlijk, voor je portemonnee. Het was een leerzame week.

1 oktober