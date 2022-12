Drie ontwerpen voor stadsgoot: grachtenpand, geveltekens of weefpatronen, stemmen kan nu

met video #HéScheids: Sinter­klaas coacht Haaksberg­se derby & zaag van de week bij AZSV

ENSCHEDE - Het regionale amateurvoetbal van afgelopen weekeinde zat weer vol met opvallende gebeurtenissen, waaronder de Sint die van alle markten thuis was in de derby tussen Bon Boys 7 en Haaksbergen 3, een harde charge in de wedstrijd van AZSV en Kevin Corte van Rigtersbleek die een hoekschop in het doel krulde.

11:58