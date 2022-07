Drillrapper die Quin (17) uit Enschede neerstak, legt zich niet neer bij celstraf en tbs

Zo betaal je contact­loos met je smartphone of smartwatch

Contactloos betalen met je pinpas is een uitkomst: je hoeft niet langer je pincode in te voeren als het om het betalen van kleine bedragen gaat. Nog handiger is de mogelijkheid om te betalen met je smartphone of wearable, want dan kun je die passen thuislaten. Zo gebruik je jouw apparaten om mobiel te betalen.

