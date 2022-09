Duur gas besparen met hout, petroleum of elektriciteit: wel of niet doen?

Ook in Twentse plastische chirurgie is invloed van sociale media voelbaar: ‘Schoonheid blijft extreem belangrijk, ook in tijden van crisis’

ENSCHEDE - Sociale media tonen vaak het perfecte plaatje. Met filters worden gezicht en lichaam zoals je het graag wilt zien. Vaak is het ver van de werkelijkheid. Maar wie dicht bij dat ‘perfecte plaatje’ wil komen, kan kiezen voor plastische chirurgie. Zipper Clinics is een grote kliniek in Twente, met zo’n 1200 nieuwe patiënten per jaar. Maar iemand opereren naar de laatste trends van sociale media? Daar beginnen ze niet aan.

