Ecologe Sterrin Smalbrugge komt met reptiel bij Bibliotheek Enschede in kader Kinderboekenweek

ENSCHEDE - Van 5 tot 16 oktober is het Kinderboekenweek. Net als ieder jaar met een thema, dit keer: Gi-ga-groen. ‘Het Grote Reptielenboek’ van de Rijssense Sterrin Smalbrugge (28) is daarbij gekozen als een van de themaboeken. Op 7 oktober komt zij, samen met een reptiel, in Bibliotheek Enschede.

De natuur staat dit jaar centraal in de Kinderboekenweek. Met informatieve boeken vol dierenweetjes en prentenboeken met natuurillustraties leren kinderen deze week meer over de natuur.

Themaboeken

In Bibliotheek Enschede is daarom onder andere reptielendeskundige en ecoloog Sterrin Smalbrugge uitgenodigd. Eerder dit jaar werd al bekend gemaakt dat ‘Het Grote Reptielenboek’ van Smalbrugge een van de themaboeken van de Kinderboekenweek zou worden. Daarbij benoemde ze ‘dolblij’ te zijn: „Dit is voor mij een droom die uitkomt.”

Op vrijdag 7 oktober om 15.00 uur meldt Smalbrugge zich met reptiel in Bibliotheek Enschede. Kinderen van 6 tot 12 jaar oud zijn welkom. Leden betalen 2,50 euro. Niet-leden betalen 5 euro. Kaartjes zijn te boeken via www.bibliotheekenschede.nl.

Voorstellingen

Naast Sterrin Smalbrugge zijn er tijdens de Kinderboekenweek nog meer voorstellingen in Enschede. Op woensdag 5 oktober, om 15.30 uur, spelen De Hermannen de familievoorstelling ‘Hermannosaurus Rex’ in Theater Prismare op het Roombeek. Tickets kosten 2,50 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden en zijn te boeken via de website van de bibliotheek.

Katiuscia Principato voorziet kinderen tussen 4 en 8 jaar oud op donderdag 6 oktober om 15.30 uur van een muzikale voorstelling over de natuur, de aarde en het klimaat in de Tuindorp speeltuin op Wesselerbrink. Deze voorstelling is gratis te bezoeken.

Eigenzinnig Theater Ziezus speelt op maandag 10 oktober om 15.30 uur de voorstelling ‘Gerry en Gerrit Groen: natuur met een grote G’. Over leven in het bos als boswachters. Bezoek aan deze voorstelling is gratis voor leden, niet-leden betalen 2,50 uur en kunnen hun kaartjes bestellen op de website van de bibliotheek.