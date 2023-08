Economie in Twente en Achterhoek krimpt licht door hogere energieprijzen

ENSCHEDE - De economie in Twente en Salland is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1 procent gekrompen. Ook in de Achterhoek was er sprake van lichte krimp. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).