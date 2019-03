Eddy van der Ley interviewt Van Hanegem in Enschede: ‘Voor Grote Willem is Kleine Willem te klein’

Kaart Almelo telt meeste jonge crimineel­tjes: check je gemeente

11:12 ENSCHEDE - In Almelo wonen de meeste jeugdige verdachten (12 tot 18 jaar) van deze regio. De stad telt 130 verdachten per 10.000 inwoners en is daarmee koploper van Overijssel. Goed nieuws: het aantal tieners dat verdacht wordt van een strafbaar feit, is in elke Twentse gemeente gedaald.