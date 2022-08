Eén oldtimer, vier kinderen en zes maanden op reis: familie Dresscher uit Enschede maakt bijzondere trip door Zuid-Europa

Klein detail: ze maakten die reis in een Hanomag-Henschel uit 1970. Een compact, krakend, mintgroen campertje. De rondleiding door de oldtimer is in een minuut gepiept. Slapen, spelen, toiletteren en koken: het gebeurde allemaal in deze kleine ruimte. Aan de kastenwand hangt nog een klein, geel briefje. ’Bucketlist’, staat er in een kinderhandschrift op geschreven. Ridderkasteel bezoeken staat op nummer één. Gevolgd door zonsondergang op het strand kijken en snorkelen. We zijn nu een half jaar en bijna 11.000 kilometer verder. De bucketlist is afgewerkt. Heel eerlijk? „Het was soms best pittig”, zegt Karlijn Dresscher (33) over de reis door Zuid-Europa.