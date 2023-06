Eén op de elf woningen in Enschede aangemerkt als energieslurper

Brecht breekt lans voor hoger schoolad­vies: ‘Lijkt wel of we bang zijn voor overschat­ting’

Het is het meest betekenende moment van de basisschool. Ga je naar het vmbo, de havo, of naar het vwo? De juf of meester weet het beste wat jij kan, en wat de citotoets zegt. Dat kan niet fout gaan, zou je zeggen. Toch mag je van geluk spreken als je direct goed wordt ingeschat op de basisschool.