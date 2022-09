Eén op de tien Enschedeërs is ‘verslaafd’ aan de flitsbezorger: ‘Bananen gaan hier het hardst’

Even op de app kijken. Wie nu een boodschappenlijstje naar onlinesupermarkt Flink stuurt, moet rekening houden met een half uur bezorgtijd. We schrijven een doordeweekse middag, even na half vijf en oei, de weg naar de Toekomststraat is zelfs drie kwartier. „Da’s wel heel lang”, zegt Orhan Engin (47). Hij is de manager van de hub aan de Noorderhagen. En hij weet: „We zien altijd een piek in het aantal bestellingen rond lunchtijd. Dan begint het na vieren weer druk te worden en blijft het eigenlijk de hele avond doorlopen.”

Kinderen op de bank

Als we even later met ‘rider’ Kris Hofman (19) op de elektrische swapfiets stappen, gaat het ineens snel. Minder dan tien minuten trapt hij stevig door. Dan overhandigt hij - ‘goedemiddag’ - een papieren tas met etenswaar aan een jonge vrouw in de Varvikstraat. Ja, ze bestelt wel vaker bij de onlinesupermarkt, zegt ze. „Waarom?” Ze gebaart naar de woonkamer. Door het raam zien we drie kleine kinderen op een bank voor de tv. „Vanavond eten we pasta. Maar ik wilde er een salade bij maken en had de ingrediënten niet in huis. Dus…” We begrijpen het.