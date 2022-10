Een oudere voetganger verdient geen speciale bescherming in het verkeer, mevrouw Anja had beter moeten opletten

Hard werken, geen hobby’s en nooit vakantie, toch is paarden­trai­ner Lambertus uit Usselo gelukkig: ‘Ik ga nooit met pensioen’

USSELO - Voor wie niets van paarden weet: Lambertus Huckriede is een van de bekendste tuigpaardrijders en -trainers van ons land. En de Usseloër praat liever over paarden dan over zichzelf. Maar vandaag laat hij zich van een hele andere kant zien. „Mensen van wie je houdt, kunnen zomaar wegvallen.”

11:00