Een pipowagen als mobiele aula? Horecaondernemer Patrick Reinders uit Enschede wil uitvaartbranche op zijn kop zetten

„Ja, dit is wel even wat anders hè?”, zegt hij met een glimlach. Patrick Reinders staat bekend als de actieve maar ook impulsieve horecaondernemer met een uitgesproken mening. De uitbater van brasserie Het Striekiezer aan De Heurne komt daardoor geregeld in het nieuws. Zo vocht de ondernemer - zoals hij zelf zegt - met de gemeente Enschede over de koopzondag, wilde hij ooit beelden van een inbraak online gooien, kaartte hij de scooteroverlast aan en werd hij enkele jaren geleden voor zijn zaak bekogeld met schroeven door een verwarde man. Motivatie opbrengen in de horeca wordt steeds moeilijker, vindt Reinders. Maar nu is er positief nieuws.