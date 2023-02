Eén plakje worst op brood is wel genoeg! Zelden zijn we ons zo bewust geweest van de boodschappen

Kardinaal blijft bij zijn standpunt, gelovigen in Twente teleurge­steld: ‘Geen vieringen meer zonder priester’

Kardinaal Wim Eijk blijft bij zijn standpunt dat er in zijn bisdom een einde moet komen aan communievieringen zonder priester. De kardinaal schrijft dat in een brief aan Samen Kerk Samen Sterk, het platform dat is opgericht door katholieken uit Twente en de Achterhoek in reactie op zijn beleid.