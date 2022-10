Een uur eerder donker: acht tips om veilig thuis te komen en een verrassende bonus

ENSCHEDE - De klok gaat dit weekend een uur terug. Is het dan ‘s avonds langer licht of juist eerder donker, hoe zat het ook alweer. Eerder donker, langere avonden. Belangrijker dan die vraag: hoe kom je veilig thuis?

Volgens kenners kun je er de klok op gelijk zetten dat het aantal ongelukken toeneemt zodra het donker wordt. Niet zelden zijn daar fietsers en voetgangers bij betrokken. De Enschedese fietsersbond adviseert bovenal goede verlichting. Voorzitter Wim Koolhoven: „ Je wilt dat je overal en altijd op de fiets ergens naar toe kunt, ook als het donker is.” Met deze acht tips, en een bonus, ben je op de goede weg.

1. Zorg voor een goede verlichting in het donker

Koop een goede set fietsverlichting. De koplamp en het achterlicht moeten goed en veel licht geven. Zo ben je goed zichtbaar voor de andere weggebruikers en fiets je minder onzeker in het donker. Neem ook altijd een reservelampje of batterijen mee.

2. Draag opvallende kleding

In de winter dragen mensen vaak donkere sobere kleding. Daarmee ben je een stuk minder zichtbaar voor het andere verkeer. Kies eerder voor een opvallende kleur jas met reflectie. Zo zien ze je eerder.

3. Verlicht je trouwe viervoeter

Heb je een hond of kat? Bind ze een lampje of reflectiebandje om. Online zijn er genoeg verlichte halsbanden of hondenriemen vinden. Zo blijft ook je huisdier goed zichtbaar in het donker.

4. Fiets samen

Fiets samen in het donker. Naast de gezelligheid ben je ook niet alleen, mocht er iets gebeuren. Is er een lekke band? Of raak je de weg kwijt? Dan heb je de hulp dichtbij.

5. Laad je telefoon goed op

Zorg altijd voor een volle telefoon. Als er sprake is van pech onderweg kun je in elk geval een belletje plegen. Zo ben je niet afhankelijk van anderen.

6. Ga voor de bekende weg

Als je de route goed kent, is dat een voordeel bij het fietsen of lopen in het donker. De kans op gevaarlijke situaties wordt een stuk kleiner als je alle wegversmallingen, onverharde gedeeltes en losliggende straattegels kent.

7. Niet zo hard

Pas je snelheid aan, zeker met en elektrische fiets kun je bij ene flinke vaart nog wel eens verrast worden door een scherpe bocht of obstakel op de weg.

8. Blijf goed bewust van je omgeving

Het is belangrijk dat je in het donker goed je omgeving in de gaten blijft houden. Doe op de fiets je koptelefoon af of je oortjes uit. Zo ben je alerter en hoor je het verkeer aankomen.

Bonus

En ben je bang in het donker op de fiets? Neem drukke doorgaande wegen. En als dat niet kan, gewoon de auto.