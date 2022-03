Eénpitter Jan ten Wolde voelt dat hij het met zijn grote bek alleen moet doen in Enschede

In het bonte gezelschap partijen - liefst 147 in Twente en de Achterhoek - is hij een zeldzame verschijning bij de verkiezingen van 16 maart. Gaan opponenten, gehuld in kekke en kleurrijke jacks, die massaal op zoek gaan naar de sympathie en stem van de kiezer. Nee, Jan ten Wolde (63) en Jan ten Wolde alleen is zijn eigen partij. „Steeds weer krijg ik dezelfde vraag: waarom ik denk dat ik in mijn eentje de wereld denk te kunnen veranderen”, zegt hij na een paar dagen solo campagne voeren.