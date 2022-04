Eenzaamheid senioren te lijf met Fit4Life

De aanleiding voor de samenwerking is de toenemende vereenzaming onder senioren in Enschede. Studente Frederike Geerts vertelt dat een onderzoek van studenten aantoont dat in de wijk Park Stokhorst het aantal mensen dat zich eenzaam voelt zelfs hoger ligt dan landelijk. Ook medestudent Luna Beukert signaleert dat. „Ik werk in de supermarkt en mensen blijven soms langer bij de kassa staan om even te praten. Er is zelfs een ‘langzame kassa’ waar de klanten langer kunnen blijven staan”, zegt ze.

Bij Alifa is het probleem van de toenemende vereenzaming bekend. „Uit de aanvragen die we krijgen van senioren en professionals zien we dat de eenzaamheid toeneemt. Corona speelt hier ook wel een rol in”, vertelt Leroy Veldhuis van de welzijnsorganisatie.

Met een minor Fit4Life worden er in heel Twente samenwerkingen aangegaan. Bij het project wordt uitgegaan van de visie op Positieve Gezondheid. „De studenten gaan bezig met een brede kijk hierop”, zegt Jan Willem Leidekker van Saxion. „Iedere week komt er een andere pijler aan bod.” Het doel is een structureel aanbod van activiteiten gericht op meer bewegen, een gezonde leefstijl en het voorkomen van eenzaamheid. In Enschede is het project gericht op senioren.

Koffie

Welke activiteiten er komen, is volgens Tom van Veen, verenigingsmanager bij CVV Sparta, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de studenten. „Ouderen kunnen in de kantine komen voor een kop koffie, maar ze kunnen ook een groepswandeling maken. Het hangt af van de behoefte van de senioren.”

Voor de activiteiten zijn vrijwilligers nodig. „Die hebben we nodig als hulp bij de activiteiten”, zegt Luna Beukert. „Op 12 mei is er een informatiemiddag in het clubgebouw van Sparta voor de doelgroep, maar ook voor mensen die vrijwilliger willen worden. We hopen dat daar veel mensen komen.”

Snel rond

De samenwerking tussen de partijen kwam erg snel tot stand. „Wij willen met Sparta meer zijn dan alleen een voetbalvereniging. Ik heb daarom contact gelegd met Saxion voor een eventuele samenwerking. Het was allemaal erg snel rond”, vertelt Van Veen. „Wij faciliteren de activiteiten, maar willen niet de eindverantwoordelijke zijn.” Daarom is Alifa erbij betrokken. „Wij hebben ook veel kennis wat betreft senioren en zorgen voor de verbinding tussen de doelgroep en de studenten”, zegt Veldhuis.