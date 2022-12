Eigenaar Twentse McDonald’s-vestigingen geëerd

Veldt exploiteert de vestigingen van de fastfoodgigant in onder meer Almelo, Hengelo, Enschede en Nijverdal. De twee restaurants in Almelo – aan de Woonboulevard en de Van Rechteren Limpurgsingel – en die in Nijverdal, nam hij dit jaar over. Veldt is nu franchisenemer van tien vestigingen in Overijssel.

McDonald’s heeft in Nederland zo'n 250 vestigingen. Managing Director McDonald’s Nederland Annemarie Swijtink roemt het ‘uitmuntende ondernemerschap’ van Veldt. „Personeel speelt een belangrijke rol in de organisatie van Robin. Door mensen gericht in hun kracht te zetten en ruimte te geven, konden zij bijdragen aan het totale succes van de organisatie. Het opleiden en ontwikkelen van mensen staat in elk van deze restaurants bijzonder hoog in het vaandel, zowel via het McDonald’s curriculum als op de werkvloer. Een mooi voorbeeld is de eigen interne competitie tussen de restaurants.”

Schoon houden

Veldt is volgens Swijtink actief in diverse winkeliersverenigingen en hij zet zich dagelijks in om de omgeving van zijn restaurants schoon te houden, al dan niet in nauwe samenspraak met bijbehorende gemeenten.

„Een ondernemer ziet overal kansen om door te blijven groeien”, aldus Swijtink. „Niet alleen, maar samen met je werknemers om het steeds beter te doen voor onze gasten. Dat is wat Robin voor ons de ultieme ondernemer maakt: hij sleept geheel terecht deze bijzonder onderscheiding in de wacht dit jaar.”

Veldt laat weten zeer blij te zijn met de onderscheiding. „Niets schept zoveel voldoening als door het succes van anderen zelf ook succes te hebben. Het gaat bij McDonald’s om wij en samen, in plaats van ik. Het creëren van een klimaat van vertrouwen en het bevorderen van ontwikkeling en persoonlijke groei voor iedere medewerker is daarbij ons startpunt.”