Einde van stijgende huizenprijzen in Twente in zicht? ‘Er is iets minder concurrentie’

Het CBS en het Kadaster deden onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland. Vrijdag werd dat gepresenteerd. De conclusie: in bijna alle provincies vlakt de prijsstijging van koopwoningen af. Ook in Overijssel is dat het geval: in het eerste kwartaal stegen de prijzen ten opzichte van een jaar eerder met 18,1 procent, in het tweede kwartaal met 17,9 procent.