Eindelijk onderzoek naar imperium Gerard Sanderink: komt de soap met Rian van Rijbroek nu ten einde?

Rechters, mediators, accountants en onderzoekers kregen het in de afgelopen drie jaar niet voor elkaar. Sinds de Twentse multimiljonair Gerard Sanderink (73) in 2018 als een blok viel voor zelfverklaard cyberdeskundige Rian van Rijbroek (52), valt er geen land meer met hem te bezeilen. Hij ontsloeg de topmensen in zijn bedrijven, vocht een eindeloze reeks rechtszaken uit met zijn ex Brigitte van Egten, negeerde gerechtelijke vonnissen en maakte ruzie met iedereen die twijfelde aan zijn gezond verstand.

Schadelijk

Dat was enorm schadelijk voor zijn bedrijven. En dus voor de BV Nederland, want Sanderinks imperium is van cruciaal belang voor de infrastructuur van ons land. Hij is eigenaar van ict-bedrijf Centric, dat veel voor de Nederlandse overheid werkt. Hij is bijna enig aandeelhouder van Oranjewoud, een holding die tot voor kort een notering had aan de Amsterdamse effectenbeurs. Onder Oranjewoud vallen bouwbedrijf Strukton, dat ook heel veel voor de Nederlandse overheid werkt, en ingenieursbureau Antea. Als eigenaar had Sanderink in al die bedrijven de absolute zeggenschap.