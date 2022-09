Eindelijk! Tuckerville én Ilse zijn na twee festivalloze jaren weer terug op Het Rutbeek

Het enthousiasme is er niet alleen bij Ilse DeLange. Op het terrein lopen vooral mensen met een grote lach op hun gezicht. Tuckerville is terug en veel bezoekers hebben er bijna drie jaar op gewacht. Want een groot deel had al een ticket voor het festival in 2020, toen het vanwege corona werd afgeblazen.

Maar nu kan het weer. Duizenden mensen komen voor het hoofdpodium samen, voor optredens van onder meer Krezip, Danny Vera, laat op de avond Guus Meeuwis en rond een uur of 5 Ilse DeLange zelf. Aan het begin van het festival heeft de zangeres, die aan de basis van het eerste Tuckerville festival in 2017 stond, zich al even laten zien. Ze stapt op het podium bij de openingsact van Jana Mila.

Goed weer en lekker eten

Het weer werkt mee, op een enkele druppel na blijft het droog. Het is nog even nazomer op het zand van het Rutbeek, waar bezoekers getrakteerd worden op intieme kampvuurconcerten. Bij de vele foodtrucks, met een veelzijdig aanbod, staan lange rijen tussen de grote optredens door. En in de silent disco gaan bezoekers los en kunnen toeschouwers aan de meezingers horen welke, vooral Hollandse, hits via de koptelefoon te horen zijn.

Het is vooral genieten, voor jong en oud. Vriendengroepen, gezinnen met kinderen, voor ieder wat wils. De bezoekers zijn blij dat Tuckerville weer terug is.

Zie hieronder Tuckerville 2022 in beeld.

Volledig scherm Tuckerville 2022 © Robin Hilberink

