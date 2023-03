Elektrische step kwijt na waarschuwing én ongeval: met stepje op de openbare weg is verboden

De berijder van de elektrische step die vrijdag betrokken was bij een ongeval op de Vlierstraat, is zijn tweewieler kwijt. Hij was al eerder gewaarschuwd, aldus de politie.

De Enschedeër reed met zijn elektrische step op de openbare weg en dat mag niet met het soort vervoermiddel dat hij had. „Daar had hij al eerder een waarschuwing over gekregen”, aldus de politie Oost-Nederland. „Omdat hij nu bij dit ongeval betrokken is geweest, is de step in beslag genomen.”

De berijder kwam zo’n beetje met de schrik vrij. Hij is door ambulancepersoneel ter plekke behandeld aan lichte verwondingen. Zijn step was onder een auto terecht gekomen. Over de toedracht van het ongeluk kan de politie niets zeggen, evenmin of de steprijder ook een boete heeft gekregen.

Verboden op de weg

Elektrische steps liggen de laatste tijd behoorlijk onder vuur. Ze zijn enorm populair onder jongeren, die er ook mee op de openbare weg rijden. Maar dat is meestal verboden. Je mag alleen de weg op met een e-step als de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) het type heeft goedgekeurd als bijzondere bromfiets. Daarbij gaat het meestal om grotere exemplaren en niet om de steps van bescheiden formaat en kleine wielen die je vaak op straat ziet rijden.

Wie zich niet houdt aan die regel en toch op de openbare weg rijdt met zo’n e-stepje, riskeert een boete van minimaal 300 euro en inbeslagname van de step.

‘Geen zicht op’

De politie Oost-Nederland kan niet zeggen of er de laatste jaren sprake is van een toename van het aantal ongelukken met elektrische steps op de openbare weg. „We hebben geen zicht op alles en iedereen die eens een stukje de openbare weg op gaat met een niet-toegestane step.”

Bovendien komt de politie niet bij elk ongeval ter plekke. Bijvoorbeeld niet wanneer er alleen materiële schade is en partijen het onderling regelen. Dan wordt dus niet bijgehouden of er een stpeje bij betrokken was. Maar ook als er wel politie bij komt, wordt het niet genoteerd. „Daarnaast registreren we ongevallen niet zo specifiek op betrokkenheid van stepjes.”