En weer gaat het mis, FC Twente-fans bekogelen supportersbussen Heracles: ‘Dit is toch niet meer normaal?’

‘Flipper’ uit Enschede werd groot in de handel in illegaal vuurwerk, maar moet nu op de blaren zitten

ENSCHEDE/ZWOLLE - Boy D., alias Flipper uit Enschede is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden, waarvan 9 voorwaardelijk voor het in bezit hebben van- en het handelen in zwaar illegaal vuurwerk midden in een woonwijk in de stad. Ook moet hij ruim 34.000 euro aan de Staat betalen.

5 november