En weer staat dit bekende horecapand te huur: Foodies stopt er na twee jaar mee

De Schone Zaak stelt ondernemers in staat om zonder inbreng van eigen vermogen of tussenkomst van een bank een horecabedrijf te beginnen. De bekende chef-kok en ondernemer Ron Blaauw is een van de aandeelhouders. De Schone Zaak is nu op zoek naar een uitbater voor het karakteristieke, halfronde horecapand op de hoek van het Stationsplein en de Korte Hengelosestraat.

Foodies ging eind 2021 open en was vorig jaar al meerdere dagen per week gesloten. In de drukke decemberperiode was het niet geopend voor gasten. De toenmalige uitbater, Thijs Bannink, zei toen dat dat te maken had met een tekort aan personeel, met name aan koks. De zaak richtte zich daarom nog uitsluitend op de catering van feesten, evenementen en zakelijke bijeenkomsten. De maatregel was tijdelijk, benadrukte Bannink twee maanden geleden.