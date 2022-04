Energiecrisis hakt er in: aantal huishoudens dat aanklopt bij Stop Armoede 053 stijgt met 25 procent

VIDEO Een enorm hoofd als uitkijkto­ren in Enschede: met The Head is de UT een bijzonder kunstwerk rijker

ENSCHEDE - De regio is een uitkijktoren rijker. Dinsdagochtend arriveerde in alle vroegte het indrukwekkende kunstwerk The Head bij de Universiteit Twente. Er waren drie vrachtwagens nodig om dit kunstzinnige hoofd in drie delen van Rotterdam naar Enschede te vervoeren.

12 april