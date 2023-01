Enexis verkoopt dochterbedrijf: 1,1 miljard voor elektriciteitsnet en 20 miljoen euro voor Overijssel

Waterschap reageert op waterscoo­ter-ac­tie op ondergelo­pen weiland in Losser: ‘Bij officiële waarschu­wing gelaten’

LOSSER - Het was een ludieke actie, met waterscooters varen op een ondergelopen weiland aan de Gronausestraat in Losser. Het leverde Mart Grijpma (26) en Wouter Huisman (24) echter een officiële waarschuwing op, want waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer waren er minder blij mee.

20:33