Enige alternatieve kunstenaarscentrum van Enschede vecht voor voortbestaan

Tof! Op het lijf van Mathijs prijken tattoos van de Hengelose stadhuisto­ren en poppodium Metropool

Wie trots is op zijn stad, laat dat graag zien. Al zal niet iedere Hengeloër het voorbeeld volgen van stadsgenoot Mathijs Luttikholt. Hij liet de stadhuistoren en poppodium Metropool begin dit jaar vereeuwigen op zijn been. Dat is pas stadsliefde!