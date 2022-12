Enschede aan de beurt voor Twentse Midwinterhoornwandeling: ‘Willen de stad op de kaart zetten'

Een midwinterhoornwandeling. Wat houdt dat in?

„Het is de leukste wandeling van het feestdagenseizoen in Twente. Elk buurtschap kan de mooiste plekken laten zien uit hun stad of dorp en dit keer is Enschede aan de beurt. Tijdens de wandeling zijn in totaal 25 groepen midwinterhoornblazers uit de hele regio aanwezig.”

Welke route kunnen de wandelaars volgen?

„De wandeling start bij het Hogekampplein (Universiteit Twente). Er kan worden gekozen tussen de route van vijf of twaalf kilometer. De korte route is geschikt voor deelnemers in een rolstoel. De paden en wegen zijn verhard en hebben opgangen voor rolstoelgebruikers. In het begin krijgen de deelnemers een boekje met informatie en is er een demonstratie over hoe de midwinterhoorn wordt gemaakt. De route gaat langs de campus van de UT, het Ledeboerpark en Hof Espelo. Bij de plek waar de twee routes splitsen is een horecapunt. Daar kunnen de deelnemers koffie en snert nemen en er is een springkussen voor de kinderen.”

Staat Enschede wel bekend als wandelplek?

„Enschede heeft veel wandelgebieden, maar de stad wordt vaak gezien als winkel- of uitgaansstad. De mooie natuur rond de stad is een wereldje op zich waar niet veel mensen bekend mee zijn. Terwijl de omgeving van Enschede echt prachtig is om te wandelen.”

Het midwinterhoornblazen is een eeuwenoude traditie, kun je iets meer hier over vertellen?

„Het is typisch Twents. Oorspronkelijk werd er op de midwinterhoorn geblazen tijdens de Germaanse joelfeesten rondom de zonnewende. Dat gebeurde om boze geesten te verjagen. Het christendom heeft daarna de traditie geadopteerd. De hoorn werd gebruikt om het kerstkindje aan te kondigen. Op een gegeven moment is de hoorn ook voor andere doeleinden gebruikt, namelijk door smokkelaars om elkaar te waarschuwen voor de politie. Met het blazen willen we de traditie van de ‘Oale Roop’ in ere houden.”

Kun je zelf het midwinterhoornblazen ook uit proberen?

„Absoluut, elke zondag tijdens de adventsperiode staan we in het Abraham Ledeboerpark in ons thuishonk het Lammerinkswönner. Iedereen is welkom.”

De Twentse Midwinterhoornwandeling vindt plaats op zondag 18 december. Starten kan van 10:00 tot 14:00. Kosten voor deelname is twee euro voor volwassenen, jeugd t/m 17 jaar betaalt een euro.